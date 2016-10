25.10.2016 - 07:16 Umsätze gesteigert

IHRE UMSÄTZE steigern alle Gewerbegruppen. Nachdem die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk im ersten Quartal des laufenden Jahres bereits um 3,1 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum gestiegen waren, fiel das Plus im zweiten Quartal nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sogar doppelt so hoch aus. Umsatzwachstum gab es in allen Gewerbegruppen –...