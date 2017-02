Innovationen für die Baubranche werden zum fünften Mal ausgezeichnet

Studenten mit Firmenpatenschaften werden im Bereich "Forschung trifft Praxis" in Empfang genommen: Hier werden auch alle eingereichten Arbeiten zum VDBUM-Förderpreis ausgestellt.

Willingen (ABZ). – Der Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik verleiht beim 46. VDBUM-Seminar auch wieder den attraktiven VDBUM-Förderpreis für Innovationen in der Baubranche. Der Preis wird im Jahr 2017 zum fünften Mal ausgelobt. Der Preis wird in drei Kategorien "Innovationen aus der Praxis", "Entwicklungen aus der Industrie" und "Projekte aus Hochschulen und Universitäten" vergeben. Die Innovationen sollen darauf abzielen, die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Baumaschinen und Komponenten zu steigern oder Bauverfahren zu optimieren und so den Nutzen für die Anwender zu erhöhen.

Studenten, Jungakademiker, Auszubildende und erfahrene Praktiker mit innovativen Ideen waren in gleicher Weise angesprochen, ihre Bewerbungsunterlagen bis Mitte November 2016 einzureichen. Mit dem in der Baubranche einzigartigen Preis möchte der VDBUM Innovationen für die Baubranche anregen und würdigen. Pro Unternehmen oder Hochschule können max. zwei Arbeiten für jede Kategorie eingereicht werden, die nicht älter als fünf Jahre sein sollten. Eine sehr kompetent besetzte Jury aus praxisnahen Anwendern, Herstellern und Wissenschaftlern hat die Einsendungen ausgewertet und zur Preisverleihung vorgeschlagen.

Beim VDBUM-Seminar 2017 wird die Preisverleihung im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung erfolgen. Die Gewinner der Förderpreise können sich in jeder Kategorie auf ein Preisgeld von 2500 Euro freuen. Wie bekannt und anerkannt der VDBUM-Förderpreis inzwischen in der Branche ist, zeigen auch über 35 eingereichte Bewerbungen für die Preisvergabe 2016. "Wir hatten es dabei durch die Bank mit fachlich fundierten und exzellent ausgearbeiteten Einreichungen zu tun. Es war für unsere Jury eine nicht immer leichte Aufgabe, einzelnen Arbeiten den Vorzug zu geben", sagt VDBUM-Vorstandsmitglied Prof. Jan Scholten. Um die Qualität und die Inhalte der nicht mit einem Preis geehrten Arbeiten dennoch angemessen zu würdigen, werden alle Einreichungen beim VDBUM-Großseminar ausgestellt. "So ist es sichergestellt, dass sowohl für die Preisträger als auch für die übrigen Bewerber eine fachkundige Öffentlichkeit hergestellt wird", betont Scholten.