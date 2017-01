Veranstaltung zum Thema BIM und Baustoffhersteller

Duisburg (ABZ). – Der BIM Cluster NRW trifft sich zum vierten Mal am 11.01.2017. Diesmal findet die Veranstaltungbei der Firma Xella Baustoffe GmbH in Duisburgunter dem Motto „Building Information Model (BIM) und Baustoffhersteller“statt. Im Rahmen des BIM Clusters NRW finden regelmäßige Treffen rund um das Themenfeld BIM statt. Das jeweilige Thema wird vorab mit den Unterstützern des Clusters identifiziert und ausgearbeitet. Das Thema des Treffens am 11.01.2017 ist sowohl für Hersteller,als auch Planer und Bauherrn interessant. Informationen zu verwendeten Baustoffen und die darangestellten Anforderungen und Qualitäten werden Bestandteil eines BIM Modells. Als Unternehmensvertreter halten die Firmen Xella International GmbH und HALFEN GmbH Vorträge über Ihre BIM -Erfahrungen als Baustoffhersteller. Über die herstellerneutrale Objektbibliothek „buildingSMART Data Dictionary (bSDD)“ wird Herr Dirk Schaper (Hochtief ViCon) referieren.



Als ein Höhepunkt,der Veranstaltung am 11.01.2017,wird die Gründung der buildingSMART-Regionalgruppe Rhein-Ruhr gefeiert und dieGründungsurkunde durch Herrn Gunther Wölfle (Geschäftsführer buildingSMART e.V.) offiziell übergeben. Die buildingSMART-RG Rhein-Ruhr orientiert sich an den Anforderungen der Anwender und versuchtdie Fragen des täglichen Projektgeschäfts mit dem Digitalisierungsdruck zu vereinen. Die Termine und Veranstaltungen sind auch für Nicht-Mitglieder des buildingSMART e.V. offenund Interessierte sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltungen werden auf der Website der buildingSMART-RG Rhein-Ruhr bekannt gegeben, wo auch weiterführende Informationen zu finden sind: www.buildingsmart.de/bim-regional/rg-rhein-ruhr



Der BIM Cluster NRW wurde im Jahr 2015 als BIM Cluster Rhein-Ruhr gegründet und im Jahr 2016, als NRW–weit agierender Clusterkonsequenterweise, umbenannt. Der Cluster ist ehrenamtlich und wird durch den Koordinierungskreis vertreten. Die beteiligten Firmen unterstützen den Cluster durch Firmennennung auf den Internetseiten des Clusters und durch Teilnahme an den Treffen. Das Netzwerk steht im Mittelpunkt. Zu finden ist der Cluster im Internet unter der Domain: www.bim-nrw.de.