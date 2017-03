07.03.2017 - 17:34 Verkehrsentlastung Millionen für Fahrrad-Schnellwege

Berlin (dpa). – Der Bund will den Bau von Fahrrad-Schnellwegen in ganz Deutschland fördern und damit auch Berufspendler in Ballungsräumen zum Umsteigen ermuntern. Länder und Kommunen können dafür befristet bis 2030 Zuschüsse bekommen, wie ein Gesetzentwurf des federführenden Verkehrsministeriums vorsieht.

Für dieses Jahr sind 25 Mio. Euro im Bundeshaushalt eingeplant, ab 2022...