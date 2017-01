Verkehrsminister will Straßenbauprojekte beschleunigen

Düsseldorf (dpa).- NRW-Verkehrsminister Michael Groschek (SPD) will das Tempo bei großen Straßenbauprojekten erhöhen, indem der Staat von vornherein mehr Zugeständnisse an Anwohner und Umweltschützer macht. „Lieber soll der Bund freiwillig mehr ausgeben für Umwelt- und Lärmschutz als ewig lange Klageverfahren in Kauf zu nehmen“, sagte Groschek der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ). Wenn eine neue Brücke gebaut werden solle, benötige ein Ingenieur dafür ein halbes Jahr. Doch dann komme der „Instanzen-Marathon“ mit Einwänden und Klagen etwa von Anwohnern und Umweltschützern, der durchschnittlich sieben bis achteinhalb Jahre dauere.