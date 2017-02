20.02.2017 - 08:12 Viele Lücken Landesbetrieb investiert mehr in Straßenbau

Potsdam (dpa). – Der brandenburgische Landesbetrieb Straßenwesen will in diesem Jahr rund 450 Mio. Euro investieren. Das sind deutlich mehr als vergangenes Jahr, als zunächst nur 400 Mio. eingeplant worden waren und durch Aufstockungen der Betrag nun bei rund 410 Mio. Euro gelegen haben dürfte, wie Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) in Potsdam mitteilte. Der größte Teil...