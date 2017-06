15.06.2017 - 14:42 Von der Grünflächenpflege zur Schmutzbeseitigung Breite Palette an Produkten wird gezeigt

Langenzenn (ABZ). – Die demopark gehört zum Highlight im Messekalender der Matev. Vom 11. bis 13. Juni können die Besucher am Stand B-255 die Anbaugeräte des unternehmens live erleben und sich von der hohen Qualität der Geräte überzeugen. Mit einem Produktupdate des bewährten Materialaufnahmesystems CLS-G/H 1050/1350/1650 geht die Matev GmbH in der Saison 2017 erstmals in...