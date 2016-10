Vonovia baut Zentrale für bis zu 1000 Mitarbeiter in Bochum

Bochum (dpa). – Das größte deutsche Wohnungsunternehmen Vonovia bleibt seinem bisherigen Standort treu und baut seine neue Zentrale in Bochum. Das Gebäude werde ab dem Frühjahr 2018 Platz für bis zu 1000 Mitarbeiter bieten, kündigte das Unternehmen aus Anlass der Grundsteinlegung an. „Wir sind in Bochum groß geworden. Deshalb entsteht unsere Unternehmenszentrale hier“, so der Vorstandschef des seit 2015 im wichtigsten deutschen Börsenindex Dax notierten Unternehmens, Rolf Buch. Die Entscheidung sei auch ein Bekenntnis zum Ruhrgebiet und zu Nordrhein-Westfalen. Vonovia ist mit bundesweit rd. 340 000 Wohnungen der größte deutsche Vermieter.