12.12.2016 - 14:00 VR-Bank Schwerin Klang und Optik der neuen Hauptverwaltung verbessert

Schwerin (ABZ). – In der neuen Hauptverwaltung der VR-Bank Schwerin gehen die Mitarbeiter jetzt in entspanntem akustischen Ambiente ihrem Arbeitsalltag nach. Möglich machen das Deckensysteme des Grafenauer Akustikprofis Knauf AMF, die einen Großteil der Schallenergie absorbieren. Sie punkten in der ehemaligen historischen Werderklinik zudem mit eleganter Optik.

