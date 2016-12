Wandbild im Stralsunder Bahnhof ist restauriert

Stralsund (dpa). - Die Empfangshalle im "Bahnhof des Jahres" in Stralsund erstrahlt wieder in altem Glanz. Nach rund vier Wochen Arbeit ist das große Wandbild mit Ansichten der Hansestadt und der Insel Rügen restauriert, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. Nach der letzten Restaurierung des 1935 von Maler Erich Kliefert geschaffenen Wandbildes hatten Schwalben Kotspuren auf den Wänden hinterlassen. Außerdem mussten Wasserflecken nach einem Wassereinbruch beseitigt werden. Dauerverursacher von Schäden ist nach Angaben der Restauratoren das Salz im Putz, das die Farbe immer wieder abblättern lässt. Der Bahnhof Stralsund wurde vom Bahnlobby-Verein Allianz pro Schiene ebenso wie eine S-Bahn-Station in Nordrhein-Westfalen als „Bahnhof des Jahres” 2016 ausgezeichnet.