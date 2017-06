Mit Dienstleistungen Servicekompetenz sichern

Bad Laasphe (ABZ). – Kunden pochen mehr denn je auf größtmögliche Qualität und niedrige Folgekosten über die gesamte Nutzungsdauer einer Maschine. Weber MT stellt dies durch produktbegleitende Dienstleistungen und Servicekompetenz sicher. So erhalten Neukunden mit mehreren Weber MT Maschinen nach Absprache eine ausführliche Einweisung in Handhabung und Wartung der gekauften Maschinen. Diese erfolgt durch einen Fachberater vor Ort beim Kunden – national und international. In Ländern mit eigenen Niederlassungen übernehmen diese den entsprechenden Service. Auch bei der Bestellung von Wartungs- und Ersatzteilen können sich Kunden wie Martin Karg, Leiter der MTA bei der Baugesellschaft Schleith GmbH in Waldshut-Tiengen und Christof Bluthardt, zuständiger Weber MT Fachhändler aus Freiburg, auf eine persönliche und engagierte Beratung verlassen. Martin Karg schätzt den Service von Weber MT: "Die Reaktionszeiten sind kurz, die Lieferung schnell und termingerecht. Dadurch stehen uns die Original-Bauteile bei Bedarf zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zur Verfügung. Überdies erleichtern praktische Service-Kits Inspektion und Wartung der Maschinen."

Persönlicher Kundenkontakt auf Augenhöhe schafft Weber MT auch über eine deutschlandweite Telefon-Hotline. "Wenn wir Straßen- und Tiefbauarbeiten außerhalb unseres Haupteinzugsgebiets durchführen, helfen kompetente Mitarbeiter im Notfall, um Maschinenstörungen zu beheben oder Kontakt zum nächstliegenden Service-Stützpunkt herzustellen", so Karg. Neben dem flächendeckenden und regelmäßig geschulten Händlernetz bietet Weber MT auf alle Bodenverdichter zwei Jahre Werksgarantie sowie eine optionale Garantieverlängerung auf bis zu fünf Jahre. All das dient dazu, die Kosten einer Maschine während ihrer Lauf- bzw. Lebenszeit (Total Cost of Ownership) möglichst niedrig zu halten.