Bogota (ABZ). – Der kolumbianische Gebäudebegrünungsverband Recive veranstaltete den diesjährigen Weltgründachkongress WGIC vom 20. bis 22. Oktober 2016 innerhalb des World Green Infrastructure Networks WGIN. Somit lag der Veranstaltungsort eines WGIN-Kongresses erstmalig in Südamerika. Die Metropole mit 7 Mio. Einwohnern liegt 2900 m hoch und bleibt durch die nahe Lage am Äquator ganzjährig frostfrei sowie ohne extrem hohe Sommertemperaturen. Etwa 380 Teilnehmer reisten nach Bogota, sodass die Plätze im dortigen, neuen Kongresszentrum Connecta ausgebucht waren. Dieses liegt im rund 25 ha großen Business-Park und ist als neuer Stadtteil angelegt, in dem alle aktuellen ökologischen Maßnahmen – von Dach- und Fassadenbegrünung über Regenwassernutzung bis hin zur Innenraumbegrünung – umgesetzt sind.

Vor einigen Jahren wurde eine Richtlinie der Stadtverwaltung Bogotas zur Gebäudebegrünung veröffentlicht. Folglich sind imposante Projekte der Dach- und Fassadenbegrünungen realisiert worden. Dabei wurden im Stadtgebiet jüngst mehr wandgebundene Fassadenbegrünungen errichtet als Dachbegrünungen. Das Verwaltungsgebäude der Destriktverwaltung befindet sich z. B. in einem begrünten Gebäude. Nach Aussage des Bürgermeisters ist die Wandbegrünung zu einem beliebten Foto-Hintergrund geworden, sodass die Investition auch zum positiven Image der Stadtverwaltung beiträgt. Der Kongress fand in einem neuen Gewerbepark nahe des Flughafens statt. Zwei Tage – drei Parallelsessions, die bis zum Ende rege von den Teilnehmern besucht wurden: Zu den Keynote-Speakern im Gesamtauditorium gehörten u. a. Tanya Müller Garcia, Umweltministerin von Mexico DF, Patrick Blanc von Mur Vegetal und Linda Velasquez von Green roofs.com. Im Gewerbepark sind Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung flächendeckend verwirklicht und die Dachbegrünung ist aus Gründen des Lärmschutzes umgesetzt worden. Der Eigentümer ist von wandgebundener Begrünung überzeugt: Es war ihm wichtig, unterschiedliche Bauweisen, die Geovliesvariante und die Kleinkübel, vergleichend zu installieren. Fazit: Die Stadt Bogota hat viele Begrünungs-Beispiele zu bie-ten – dennoch gibt es in Zukunft Bedarf für weitere Projekte, auch im Low-Cost-Bereich.

Der nächste Weltkongress Gebäudegrün wird vom 20. bis 22. Juni 2017 vom deutschen Mitgliedsverband Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e. V. (FBB) in Berlin ausgerichtet. Dabei werden mehr als 50 Referenten über Themen rund um Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünung und deren Einsatzmöglichkeiten informieren. Themenschwerpunkte sind u. a. Nachhaltiges Bauen,Regenwasserbewirtschaftung, Weißbuch Stadtgrün der Bundesregierung, Biologische Vielfalt, städtische Strategien zur Gebäudebegrünung, Pflege und Wartung, Kosten-Nutzen-Betrachtungen, Zukunftsstadt. Am dritten Tag sollen Exkursionen zu verschiedenen Referenzobjekten in Berlin stattfinden.

Anmeldungen sind ab sofort und noch bis zum 20. Februar 2017 im Internet unter www.wgic2017berlin.com möglich.