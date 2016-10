Arnsberg (ABZ). – Das mobile Vorbrechen von zähhartem Kalkstein mit einer konstanten Leistung von 400 t/h und die anschließende Förderung mit mobilen Förderbändern ist für jede Ausrüstung eine Herausforderung. Der erste vollelektrische Metso Lokotrack LT130E – eine Backenbrecheranlage, die hier ihre Weltpremiere feierte – und das LL12 mobile Förderbandsystem erledigen diese Aufgabe bei Lanwehr Naturstein im Steinbruch Arnsberg-Müschede im Sauerland mit Bravour.

"Wir sind mit unserem neuen LT130E sehr zufrieden. Er hat gegenüber seinem Vorgänger eine 15 % höhere Leistung und wird mit nahezu jeder Aufgabestückgröße fertig. Früher mussten wir jeden Tag mehr als eine Stunde mit einem Hydraulikhammer übergroße Felsbrocken für die Brecherbeschickung vorbereiten. Dies ist dank der großen Einlauföffnung des Backenbrechers C130 nicht mehr erforderlich", sagt Thomas Lanwehr, Geschäftsführer der Lanwehr Naturstein GmbH + Co. KG. "Durch den vollelektrischen Antrieb und den Betrieb am Stromnetz haben wir bei der Zuschlagstoff-Produktion gegenüber unseren regionalen Wettbewerbern eindeutige Vorteile, und wir sparen durch den elektrischen Betrieb monatlich 6000–7000 Euro Steuern", ergänzt Thomas Lanwehr. Lanwehr Naturstein produziert im Jahr ca. 900 000 t hochwertige Zuschlagstoffe. Für das Vorbrechen des zähharten Kalksteins – es handelt sich um sogenannten Kulmplattenkalk – wird ein raupenmobiler Vorbrecher eingesetzt. Die Verbindung zum 1 km langen Landband zur stationären Aufbereitungsanlage erfolgt mit drei mobilen Förderbändern der LL12-Serie. Von 2007 bis Mitte 2016 war ein Lokotrack LT125 als Vorbrecher im Einsatz. Nach der Zerkleinerung von mehr als 10 Mio. t Kalkstein war die Zeit für die Ablösung durch eine neue Vorbrechanlage gekommen. Die Umstellung erfolgte innerhalb von nur zehn Tagen ohne Unterbrechung der Produktion. Während der alte LT125 weiterhin produzierte, stellten die Teams von Metso und Lanwehr den neuen LT130E neben der alten Anlage auf. Anschließend nahm der neue Lokotrack die Position des alten ein, und die erste LL-Einheit wurde am LT130E angeschlossen – ein einfacher und schneller Vorgang. Der Lokotrack LT130E verfügt über zahlreiche Neuerungen, die den Betrieb für Lanwehr Naturstein erleichtern und vereinfachen: