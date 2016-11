17.11.2016 - 17:10 Wenn ein Miningbagger streikt Komplizierten Transport durchgeführt

Cesar/Kolumbien (ABZ). – Die Voraussetzungen für den Abtransport des älteren Schaufelbaggers auf dem Gelände der Mine Calenturias de Prodeco im Norden Kolumbiens waren denkbar ungünstig. Der Minenbagger, ein 250 t schwerer O&K RH 120-E, stand etwas erhöht auf erdigem Gelände; der Motor konnte an Ort und Stelle nicht wieder in Gang gesetzt werden. So entschied sich der...