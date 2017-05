Überzeugt auch auf anspruchsvollem Gelände

Unterschleissheim (ABZ). – Sei es beim Bau von Alpen-Speicherkraftwerken auf 3000 m, die nur über eine Seilbahn zu erreichen sind und dafür den Einsatz in drei Schichten von März bis Oktober verlangen, in Minen oder auf Ölfeldern: Auf der ganzen Welt findet man auf Großbaustellen Iveco Astra Fahrzeuge. Bei derartigen Projekten zählen neben der Zuverlässigkeit auch Transportvolumina oder die gezogenen Massen. Auch in Deutschland gibt es derartige Baustellen. In den Tagebaugebieten der Lausitz sind die Dimensionen durchaus vergleichbar. In dem jetzt in der Renaturierung befindlichen Gebiet nördlich von Cottbus wurde der Kohle-Abbau 2015 eingestellt, die riesige Fläche wird zum Erholungsgebiet umgebaut. Alleine die Wasseroberfläche des Sees ist mit 19 Mio. m² angegeben. Dabei kommen auf dem sandig schweren Boden verschiedene Fahrzeugtypen von Iveco Astra zum Einsatz.



Die erste Lieferung umfasste vier Sattelzugmaschinen (6x6-Fahrzeuge HHD9) mit besonderen Aufliegern und eineSoloversion mit einer 24-m³-Mulde, ein 8x6-Fahrzeug des Typs HD9 86.56. Ende März wurden noch zwei HHD9 8x6 und zwei HHD9 mit 8x8-Allradantrieb geliefert. Während es sich bei Fahrzeugen mit der Bezeichnung HD um normal breite Fahrzeuge handelt, haben die HHD-Typen besondere Achsen von Kessler in einer Breite von 3 m. Per Sondergenehmigung ist jedoch die Benutzung öffentlicher Straßen zum Zweck des Umzugs erlaubt. Der Einsatz ist gekennzeichnet durch einen extrem schweren Boden. Mal aufgeweicht und schwarz-schlammig, mal als loser, gelber Sandboden: Allradfahrzeuge oder mindestens eine 8x6-Version muss es trotz der wuchtigen 24 R 20 Sandbereifung (vorne 16 R 20) schon sein, um sich einen Weg zu bahnen ohne zu versinken. Als Getriebe kommen sowohl automatisierte 16-Gang-Schaltboxen von ZF als auch vollautomatische von Allison zum Einsatz.



Manche der Fahrzeuge haben eine technische Zulassung von 60 t als Solofahrzeug. Das Geheimnis dahinter ist ein Spezialrahmen mit einer Stahlqualität von erheblich größerer Biegesteifigkeit. Aber auch das Konstruktionsmuster der geraden Parallelrahmen unterscheidet sich von anderen Baustellenfahrzeugen ebenso wie die Achsaufhängungen.