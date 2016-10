Werbetrommel rühren

Zahlreiche Unternehmen in Deutschland sehen im Fachkräftemangel eine der größten Risiken für die eigene wirtschaftliche Entwicklung. Das bestätigten in den vergangenen Jahren immer wieder Umfragen in den verschiedensten Wirtschaftszweigen.

Auch in der Baubranche werden qualifizierte Arbeitskräfte "hoch gehandelt". Die Baubranche boomt zur Zeit, so dass der Bedarf an Fachleuten enorm ist. Sie werden in allen Bereichen gesucht. Das gilt für Handwerker und auch für Akademiker.

Besonders krass ist der Mangel an Bauingenieuren in den deutschen Kommunen. Das ergab eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Damit erhöht sich der Investitions-rückstau in zahlreichen Gemeinden. Wem nutzt das vorhandene Geld, wenn keine Planungskapazitäten vorhanden sind?

Leider lässt sich diese prekäre Situation am Bau nicht von heute auf morgen ändern. Dazu kommt, wie es das Ergebnis der Studie zeigt, dass die Bauämter vor einer umfassenden Pensionierungswelle stehen – mehr als ein Viertel der 56 000 baunahen Ingenieure ist mindestens 55 Jahre alt. Somit gehen den Bauämtern die Fachkräfte aus, die die Sanierung kaputter Straßen, maroder Brücken oder alter Gebäude planen könnten. Vor dieser Situation haben die Bauverbände immer wieder gewarnt. Ein Viertel der Kommunen rechnet damit, dass ihr Investitionsrückstand in den kommenden fünf Jahren weiter zunehmen wird. Laut Studie geben sich im Bereich Straßen- und Verkehrsinfrastruktur sogar 40 % pessimistisch.

Positiv zu bemerken ist, dass die Bauberufe gegenwärtig wieder besser angenommen werden. Die Attraktivität und damit die Akzeptanz für eine in der Vergangenheit "arg gebeutelte" Branche haben sich erhöht. Auch der Boom in der Bauwirtschaft trägt dazu bei. Jedoch bleibt der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften in einem der größten Wirtschaftszweige Deutschlands bestehen. Dafür weiterhin die Werbetrommel zu rühren, lohnt sich.