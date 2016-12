Hameln (ABZ). – Genau vor 65 Jahren beginnt die Erfolgsstory der Werner Otto GmbH, die als Fuhrunternehmen im Jahr 1951 von Heinz Otto gegründet worden ist. Das deutsche Wirtschaftswunder bewegte den Unternehmer 1961 im Baugewerbe aktiv zu werden. Für den ersten Kanal und Straßenbaumaßnahmen wurde ein Atlas Mobilbagger angeschafft. Schnell stellte sich heraus, dass man mit so einem Mobilbagger auch Abbrucharbeiten ausführen kann. Als 1970 die umfangreichen Altstadtsanierungen in Hameln beginnen, gilt das Unternehmen bereits als anerkannter Abbruch-Fachbetrieb.



In konsequenter Weiterentwicklung der ursprünglichen Ideen beginnt das Unternehmen 1980 mit dem Recycling von Bauschutt. Es entsteht ein neuer, bis auf den heutigen Tag erfolgreicher Geschäftsbereich. Die Jahre 1986/88 markieren den Generationswechsel. Die Werner Otto GmbH wird gegründet. Mit dem 1989 erworbenen 33 000 m² großen Gelände am Düth in Hameln wird der Recyclingbereich entscheidend gestärkt. Eine steigende Nachfrage macht 1992 eine Erweiterung des Geländes auf 50 000 m² sowie die Hinzunahme der angrenzenden Kiesgrube erforderlich. Der Einzugsbereich des Unternehmens steigt stetig, seit dem Jahr 2000 umfasst es den gesamten norddeutschen Raum. 2005 übernimmt das Unternehmen die Sand-, Kies- und Tongruben sowie die Boden- und Bauschuttdeponie Helpensen westlich von Hameln. Der erste Longfront-Abbruchbagger wird angeschafft.



Die weiteren Jahre sind von kräftiger Expansion geprägt, so dass 2010 das Firmengelände um weitere 20 000 m² erweitert werden muss. Ein moderner und hochwertiger Maschinenpark wird vorgehalten, um allen Aufgabenstellungen gewachsen zu sein. Ein besonderes Augenmerk legt die Werner Otto GmbH auf ihre Zertifizierungen. So führt sie z. B. das RAL-Gütezeichen Abbruch 509, das die Qualität der internen Prozesse und des Maschinenparks garantiert; regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter sind eine Selbstverständlichkeit für den Fachbetrieb. Als aktives Mitglied im Deutschen Abbruchverband stärkt und erweitert der Firmeninhaber den Qualitäts- und Leistungsanspruch der Branche.



Mit Stolz und Zuversicht blickt der Geschäftsführer und Inhaber Werner Otto heute in die Zukunft. Die erfolgreiche Umsetzung von Unternehmenszielen verdankt er einem starken loyalen Team von rund 50 Mitarbeitern sowie langjährigen Kunden. Durch diesen starken Zusammenhalt hat man sich wechselnden Herausforderungen täglich neu gestellt und setzt damit auf höchste Servicequalität, Kundenzufriedenheit und Termintreue, denn täglich stellt man sich dem Firmenslogan "Neuer Raum – für Ideen". Heute gehört die Werner Otto GmbH zu den leistungsstärksten Unternehmen in der Region. Grund genug, um das 65-jährige Jubiläum mit allen Mitarbeitern, Kunden & Partnern zu feiern.