Wiesmoor (ABZ). – Ob es diesen Winter häufig schneien oder glatt sein wird, lässt sich nicht vorhersagen. Fest steht aber, dass Bauhöfe der Gemeinden und Kommunen sowie Garten- und Landschaftsbauern und Co. für alle Eventualitäten gerüstet sein müssen. Schoon Fahrzeugsysteme bietet deshalb Winterdienstkomplettlösungen für den winterlichen Einsatz auf Straßen, Gehwegen und Parkplätzen an.

Frontseitig wird ein Lexan-Schneeschild mit Niveau-Ausgleich bestehend aus einem Spezialkunststoff montiert. Auf der Ladefläche wird mittels Zurrgurten ein Streuer angebracht, der in verschiedenen Ausführungen und variablen Maßen, wahlweise mit serienmäßigen GPS-Unterstützung, geschwindigkeitsabhängiger Mengenregulierung und modernster Steuertechnik via Touch-Bedienung erhältlich ist. Die Ausbringmenge kann bequem über ein separates Bedienteil vom Fahrersitz aus stufenlos eingestellt werden. Diese sind zur optimalen Verteilung von Streugütern, wie z. B. Salz, Granulat, Sandgemisch und Splitt geeignet.

Die Lexan-Schneeschilder zeichnen sich dabei durch eine extreme Festigkeit bei geringem Eigengewicht aus. Lexan ist ein Polycarbonat und gleicht mit seiner hohen optischen Klarheit auf den ersten Blick Acrylglas. Die besonderen Eigenschaften von Lexan kommen aber auch in anderen Bereichen zum Tragen. So werden bspw. auch Abdeckungen für Straßenbeleuchtungen bei Ampeln aus Lexan gefertigt. Der Pflug ist fahrzeugspezifisch und versteht sich inklusive Beleuchtungsträger, Beleuchtung und Kabelbaum. Seitlich am Schild befinden sich standardmäßig Markierungsstäbe. Hydraulische Arretierung des Schneepflugs ermöglicht effizienteres Räumen. Das Gerät wird über eine Joysticksteuerung vom Fahrersitz aus bedient. Gegenüber Schneeschildern aus Stahl sind die Lexan-Schneeschilder besser vor Korrosion (Rostbildung) geschützt und dabei noch um bis zu 25 % leichter. Somit bleiben die realen Achslasten im zulässigen Bereich.

Weitere Vorteile dieses Produkts liegen laut Hersteller in einer schnellen (De-Montage (das Schild wird einfach eingesteckt und am Montagerahmen verriegelt) sowie geringen Kosten bei Fahrzeugwechsel durch ein einfaches Anbausystem. Zudem ist keine Vorbereitung ab Werk notwendig.

Als optionales Zubehör steht dem Nutzer außerdem zur Verfügung:



LED-Begrenzungsleuchten, die seitlich am Schild montiert werde Warnflaggen in Rot/Weiß mit biegsamen Stab und Haltersatz ein zusätzlicher Anbaurahmen inkl. Abdeckung und elektrischer Vorbereitung ermöglichen, dass ein Schild inkl. Hydraulik auch an einem anderen Fahrzeug genutzt werden kann Werkzeug- und Gerätehalter am Streuer z. B. für Besen und Schneeschieber

Die optimalen Winterdienst-Pakete werden durch die Schoon-Spezialisten gemäß Kundenwunsch erarbeitet und sind für Pick-ups, Transporter und Leicht-Lkws nachrüstbar.