11.10.2016 - 13:18 Wetterschutzdach im Einsatz

Maximale Anpassungsfähigkeit für jeden Einsatz dank der Verwendung des Gerüstsystems Alfix Modul Multi in Kombination mit dem Alfix Wetterschutzdach. Im finnischen Lohja (westlich von Helsinki) stand die umfassende Sanierung eines 30 m hohen Wasserturms aus dem Jahr 1966 an. Neben der Fassade wurde auch das Innere erneuert. In relativ kurzer Zeit entwickelten die Ingenieure der...