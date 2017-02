Räumarbeiten in Freiberg unterstützt

Freiberg/Sachsen (ABZ). – Bedingt durch heftigen Schneefall mussten kürzlich Schnee-Massen in Freiberg von Straßen geräumt werden und somit laufend Räum-Mannschaften ausrücken. Cramo-Distrikt-Manager Jörg Krauße und Manfred Friedrich, Sales Representative, leiteten sofortige Maßnahmen zur Unterstützung der Firma Oehme GmbH aus Dorfchemnitz ein, die an den Räumarbeiten beteiligt war. Dabei kamen vom Bau-Equipment-Komplettanbieter Cramo ein Radlader CAT 906 und zwei MAN-Lkw zum Einsatz. Unter dem Motto "Was auch immer benötigt wird – Cramo hat es" positioniert sich das Unternehmen in Deutschland, Österreich und Ungarn als Vermiet-Spezialist für jeden Bedarf.

Im Durchschnitt kommt jede vierte in Deutschland gemietete Maschine von Cramo – ob es darum geht, Bauunternehmen die passende Höhenzugangstechnik zur Verfügung zu stellen, Baustellen-Trupps auszustatten, Handwerkern optimale Werkzeuge an die Hand zu geben oder den Maschinenpark für eine komplette Großbaustelle zusammenzustellen. Cramo bietet von der Gelenk-Teleskopbühne mit 43,30 m Arbeitshöhe bis zum Kompaktlader – z. B. 30-t-Kettenbagger – maßgeschneiderte, zukunftsorientierte Technik für alle Einsätze. Mit Sitz in Feldkirchen bei München zählt Cramo nach eigenen Angaben zu den größten Ver-mietern von Arbeitsbühnen, Baumaschinen, Baugeräten, Baustellenausrüstungen, Werkzeugen und Mobilraum im deutschsprachigen Raum. Das in der Vermietung von Bau-Equipment tätige Unternehmen mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich und Ungarn beschäftigt rund 350 Mitarbeiter und verfügt über ein flächendeckendes Vertriebsnetz. Der Vermiet-Spezialist legt viel Wert auf die fachliche Beratungs-Kompetenz seiner Mitarbeiter und zählt aufgrund deren umfassenden Know-hows im Markt zu den führenden Anbietern.