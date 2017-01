24.01.2017 - 08:21 Winterkorn folgt Ausschuss-Vorladung

Berlin/Wolfsburg (dpa). – Der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn will in den Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags kommen. Sein Anwalt Felix Dörr sagte dem "Handelsblatt", Winterkorn werde selbstverständlich der Ladung folgen. "In welchem Umfang er sich äußern wird, bleibt abzuwarten." Der Manager war im September 2015 über den Skandal um manipulierte Abgaswerte...