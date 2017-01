Düsseldorf (ABZ). – Wie mit Leichtbausystemen aus Stahl material- und energieeffiziente Gebäudehüllen im hochwertigen Geschossbau hergestellt werden können, zeigt die Wirtschaftsvereinigung Stahl auf Europas größter Baufachmesse Bau (Halle B2, Stand 303). Architekten, Ingenieure, Handwerker und Bauherren erhalten hier umfassende Informationen über ressourcen- und umweltschonend hergestellte Bausysteme für Dächer und Fassaden mit unterschiedlichen Formen und Oberflächen.



Vorgestellt werden neuartige Fassadensysteme, die mit Luftkollektoren Frisch- und Prozessluft für die energetische Nutzung von Gebäuden solar erwärmen. Das aufgesetzte SolarWall®-System, das auch optional für die Nachrüstung geeignet ist, saugt über seine mikroperforierte Oberfläche Außenluft an, erwärmt diese im Kollektor und erzeugt bis zu 600 Watt Wärmeenergie je Quadratmeter Wandfläche. Die Heizkosten sinken so um bis zu 50 Prozent. Neue Untersuchungen der Forschungsvereinigung Stahlanwendung (FOSTA) gehen noch einen Schritt weiter und verwandeln die komplette Gebäudehülle im Verbund von handelsüblichen Bauteilen wie Stahlsandwichelementen, Trapez- und Wellprofilen sowie transparenten Polycarbonatplatten in hocheffiziente Solarkollektoren. Planung und Dimensionierung der innovativen Bausysteme erfolgt bedarfsgerecht und digital mit einem speziell entwickelten Berechnungstool. Beide Kollektorsysteme leisten einen wertvollen Beitrag zur Erreichung von Klimazielen.



Zu sehen gibt es in München außerdem farbig beschichtete Paneel- und Kassettensysteme für architektonisch anspruchsvolle Fassaden sowie Lösungen aus wetterfestem Baustahl, ein Material, das sich durch seine „oxidierte“ Oberfläche selbst schützt. Weitere innovative Bauelemente zeigt die Präsentation des Stahl-Innovationspreises mit einer extravaganten gefalteten Treppe aus einem Stück Stahl, einer Fassade in 3D-Optik sowie der materialoptimierten Überdachung einer Toreinfahrt auf dem Gelände der Messe Frankfurt. Zudem werden Farbkollektionen für die Bandbeschichtung feuerverzinkter Stahlbleche vorgestellt – als Basis hocheffizienter Bausysteme für den Gewerbe- und architektonisch anspruchsvollen Geschossbau.