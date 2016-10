14.10.2016 - 14:12 Wissensforum für Schallschutz

Berlin (ABZ). – Am 8. November beginnt in Berlin die zweite Staffel des Schöck Schallschutzforums. Sie wird am 9. November in Dresden fortgesetzt und endet am 10. November in Leipzig. Gemeinsam mit den vier Marken Xella, Knauf, Rehau und Kone informiert Schöck über den geeigneten Schallschutz im Hochbau. Neu ist der Schallschutz bei Aufzugsschächten und wie dieser unter der...