09.02.2017 - 12:03 Wissensweitergabe Fokus auf Arbeitssicherheit gelegt

Hamm (ABZ). – Bundesweit sind die Mitarbeiter der Sanierungstechnik Dommel GmbH aus Hamm in Westfalen im Einsatz, um für ihre Kunden ein breites Spektrum an Kanalsanierungsleistungen zu erbringen. Das Unternehmen ist Teil der Unternehmensfamilie um die Bauunternehmung Bernhard Heckmann GmbH & Co. KG, welche derzeit in zehn verschiedenen Ausbildungsberufen insgesamt ca. 60 junge...