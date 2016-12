Andernach (ABZ). – Welche Möglichkeiten bleiben Sparern, wenn Wertpapiere bedenklich erscheinen und Banken mit Negativzins drohen? Eine ebenso wertstabile wie rentable Antwort liefert nach wie vor der Bau eines Eigenheimes. Dieses von Grund auf selbst zu gestalten, hat dabei nicht nur optische Vorteile: Eine massive Bauweise verhilft hier zu hoher Nutzungsdauer, geringem Wartungsaufwand und stellt zudem eine energieeffiziente Wohnlösung dar. Dies erhöht den Wiederverkaufswert der Immobilie. Durch die eingesparte Miete und die recht große Sicherheit vor inflationären Schwankungen wirft das Eigenheim zudem eine verlässliche Rendite ab.

Ein Notgroschen für schwere Zeiten – darauf arbeiten viele Anleger in Deutschland hin. Da sich das Vertrauen in die Banken seit der Finanzkrise nur sehr langsam erholt, suchen Sparer nach alternativen Anlagemöglichkeiten. Eine Möglichkeit stellt die Investition ins Eigenheim dar. Großer Vorteil des eigenen Hauses: Es handelt sich um eine sichere sowie wertstabile Geldanlage. Die derzeit niedrigen Zinsen für die Baufinanzierung markieren zudem einen geeigneten Zeitpunkt, um in das eigene Heim zu investieren. Langlebigkeit sowie hohe Wertstabilität sind somit die offensichtlichsten Pluspunkte der eigenen vier Wände. Gerade in späten Lebensabschnitten kann eine Immobilie durch ihren Wiederverkaufswert oder die sichere Rendite in Form von Mietersparnis vor Altersarmut schützen. "Bauherren sollten daher besonders auf die Wahl des richtigen Wandbaustoffes achten", sagt Andreas Krechting, Geschäftsführer von KLB-Klimaleichtblock (Andernach). Vor allem massive Wände, bspw. aus Leichtbeton, garantieren eine hohe Nutzungsdauer. Zudem sind sie deutlich weniger wartungsintensiv als etwa Holzkonstruktionen oder Bauten mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Denn schon seit Längerem gilt: Monolithisches, massives Mauerwerk erreicht auch ohne Zusatzdämmung Bestwerte beim Wärmeschutz und ermöglicht damit eine Förderung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

So garantiert Leichtbeton mit seinen hochwärmedämmenden Eigenschaften eine langfristige Energieeffizienz und damit auch einen langen Werterhalt der Immobilie. Im Vergleich zu anderen Wandbaustoffen – wie Beton oder Holz – zeigt sich zudem, dass massives Mauerwerk langfristig gesehen die wirtschaftlichste Bauweise darstellt. Dies ergab kürzlich eine Studie der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (ARGE Kiel).