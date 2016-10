12.10.2016 - 14:51 Wolfgang Bücken

Die Topcon Deutschland Positioning GmbH begrüßt ab sofort Wolfgang Bücken als neuen Business Development Manager & Key Account Manager für den Bereich Softwarepartner- und Topcon-Partnermanagement.Bücken war in den letzten Jahren verantwortlich für die Betreuung der Autodesk Reseller in den Bereichen Infrastruktur und Architektur in Deutschland.

Neben der Vertriebs- und...