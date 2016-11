Zentralverband: Bauboom ungebrochen

Berlin (dpa).- Die große Nachfrage nach Wohnungen und mehr Geld für den Straßenbau treibt die deutsche Baukonjunktur weiter an. Die Baubranche erwartet für 2017 ein Umsatzwachstum von 3 % auf dann 110 Mrd. Euro nach 5,5 % in diesem Jahr. Die Ertragslage der Unternehmen habe sich jedoch nicht in gleichem Maße verbessert, sagte der Präsident des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe, Hans-Hartwig Loewenstein, in Berlin. Wegen des Wettbewerbs der Branchen um Fachkräfte erwartet Loewenstein für 2017 allenfalls einen Zuwachs um 1 %.