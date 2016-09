Friedrichshafen (dpa). – Der Autozulieferer ZF legt im Rennen um den schwedischen Nutzfahrzeug-Zulieferer Haldex nach: Das Unternehmen will nun 110 Schwedische Kronen je Aktie und damit insgesamt 4,85 Mrd. Kronen (507 Mio. Euro) zahlen, wie es in Friedrichshafen am Bodensee mitteilte. Mit der erneuten Offerte liegt ZF wieder gleichauf mit dem Münchner Bremsen-Hersteller Knorr-Bremse, der ebenfalls 110 Schwedische Kronen pro Aktie geboten hatte.