ZF Friedrichshafen droht bei Haldex-Übernahme zu scheitern

Landskrona/Friedrichshafen (dpa). – Die geplante Übernahme des schwedischen Nutzfahrzeugzulieferers Haldex durch den deutschen Autozulieferer ZF Friedrichshafen steht vor dem Aus. Es schaue so aus, als ob die Annahmebedingungen sehr wahrscheinlich nicht erfüllt würden, sagte ein ZF-Sprecher. Die offiziellen Ergebnisse des Übernahmeangebots will das Unternehmen mit Sitz am Bodensee heute bekanntgeben. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ berichtet, dass es ZF nicht gelungen sei, die erforderliche Stimmenmehrheit bei Haldex zu erreichen. Das Unternehmen hatte die Unterstützung der Haldex-Führungsmannschaft, obwohl die Offerte von 120 schwedischen Kronen je Aktie um fünf Kronen unter dem Gegenangebot des Konkurrenten Knorr Bremse lag.