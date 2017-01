14.01.2017 - 14:04 Zukunftsfähig Nachhaltiges Bauen mit Porenbeton

Duisburg (ABZ). – Zukunftsweisende, innovative und nachhaltige Lösungen für Wand, Boden und Decke, präsentiert die Xella Gruppe am gemeinsamen Stand von Xella Deutschland und Fermacell auf der Bau 2017 in München in Halle A2, Stand 103. Kompetente Ansprechpartner von Xella Deutschland informieren darüber, wie energieeffizientes Bauen mit Schallschutz, Brandschutz,...