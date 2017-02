Neues Gebäude für Prüfunternehmen

DAS "ZUKUNFTSLABOR": Als Erweiterung der Firmenzentrale vom Beratungs-, Analytik- und Prüfunternehmen Wessling ist ein neues Laborgebäude in Altenberge entstanden. Mit der Generalplanung der Rohbau-Maßnahmen wurde Brüninghoff mit Sitz in Heiden beauftragt.

Altenberge (ABZ). – Zu den obersten Zielen der Wessling Gruppe, einem Beratungs-, Analytik- und Prüfunternehmen mit Zentrale in Altenberge (Westfalen), gehört es, einen Beitrag für sichere Produkte, für eine gesunde Umwelt, zu Ressourcenschonung und Energieeinsparung, zum Schutz des Klimas und damit für die Gesundheit der Menschen zu leisten. Als Erweiterung der Firmenzentrale ist nun ein neues Laborgebäude – das sog. "Zukunftslabor" – entstanden. Mit der Generalplanung der Rohbau- und Innenausbau-Maßnahmen wurde Brüninghoff mit Sitz in Heiden beauftragt. Der wesentliche Gesichtspunkt des Planungskonzepts war die bauliche Flexibilität und Nachhaltigkeit der künftigen Räumlichkeiten. Durch die neue Energiezentrale in Altenberge versorgt sich das Unternehmen, für das über 1200 Mitarbeiter/innen in acht europäischen Ländern und China ihre Expertise einsetzen, mit regenerativen und innovativen Energien künftig weitgehend selbst. Wessling entschied sich für die Planung eines Laborgebäudes, um die räumlichen Kapazitäten auszubauen und Prozessabläufe in den Laboratorien zu optimieren.

Nach der Fertigstellung soll der Neubau den besonders durch Spezialisierung und Entwicklung geprägten Bereichen – wie der Umweltanalytik und Mikrobiologie – mehr Platz bieten. Hier werden mithilfe hochmoderner Geräte und Instrumente und aufwändiger Verfahren Umweltproben, Bedarfsgegenstände und Lebensmittel auf ihre Sicherheit hin analysiert. Für das technisch-wissenschaftliche Dienstleistungsunternehmen stand besonders der Aspekt der Nachhaltigkeit im Vordergrund der Planung. Dies spiegelt sich in der dauerhaft flexibel gehaltenen Raumaufteilung sowie in einem zukunftsweisenden Energiekonzept wider. In der neuen Energiezentrale erzeugt ein Blockheizkraftwerk Strom und Wärme. Die Abwärme soll wiederum genutzt werden, um Kälte für das Labor zu gewinnen – dies geschieht durch eine Absorptionskälteanlage. Nach Informationen von Brüninghoff deckt das Heizkraftwerk den Großteil des Strom- und Wärmebedarfs ab und versorgt über ein Nahwärmenetz sämtliche Gebäude am Standort mit Heizwärme.