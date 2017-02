09.02.2017 - 17:10 Zukunftssichere Rohrsysteme PE-HD-Werkstoff erhöht Wärmestabilität

Greven (ABZ). – Mit dem Thema "Anforderungen an Schutzrohrsysteme für erdverlegte Hochspannungsleitungen" beschäftigt sich der Wirtschaftsingenieur Ralf Utsch in seinem Vortrag beim Oldenburger Rohrleitungsforum (IRO), das am 9. und 10. Februar unter dem Motto "Rohrleitungen in digitalen Arbeitswelten" stattfindet. Utsch ist Geschäftsbereichsleiter Kabelschutzsysteme bei...