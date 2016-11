Zwei Bauetappen an der A7 und der A253 abgeschlossen

Hamburg (dpa). - Nach größeren Bauarbeiten sind jetzt zwei Autobahnabschnitte in Hamburg für den Verkehr freigegeben worden. Auf der A7 (Hamburg-Flensburg/Kiel) können Autos über den neuen Ostteil der Langenfelder Brücke rollen, die über die Bahngleise in Stellingen führt. Auf der A253 kommen Autofahrer zwischen Hamburg-Neuland und Wilhelmsburg-Süd in den Genuss eines runderneuerten Straßenbelags, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Die Langenfelder Brücke gehört zu den am stärksten befahrenen Autobahnabschnitten Deutschlands. Rund 150 000 Fahrzeuge passieren das 400 m lange Bauwerk an jedem Werktag.