Twin-Fenster bietet Flexibilität und ansprechendes Design

Berlin (ABZ). – Mit dem Twin-Fenster bietet die Balco Balkonkonstruktionen GmbH eine clevere Lösung für ganzjährig nutzbare Balkone: Denn die Glasfenster im eleganten Design lassen sich nicht nur in ihrer Position verschieben, sondern auch individuell einklappen und vollständig öffnen – so sind sie besonders flexibel nutzbar. Sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand entstehe zusätzliche Wohnfläche mit hoher Aufenthaltsqualität betont das Unternehmen. Als Verglasungssystem eignet es sich gleichermaßen für den Neubau und die Modernisierung.



Balkone erweitern die Wohnfläche nach außen und bieten attraktiven Platz im Freien. Besonders begehrt sind sie in innerstädtischen Gebieten. Doch bei schlechten Witterungsverhältnissen und in den Wintermonaten bleiben Balkone häufig ungenutzt. Balco bietet daher Balkonsysteme mit Verglasungen an, die eine ganzjährige Nutzung zulassen. Hierzu gehört auch die Balco Twin-Balkonverglasung. Mit einer festen Brüstung und flexiblen Verglasungselementen hebt das System die Grenzen zwischen Innen- und Außenraum auf. Je nach Witterung lassen sich die Fensterelemente öffnen oder schließen. Dabei vereint Balco Twin gleich zwei Systeme in Einem: Die gerahmten Fensterelemente lassen sich öffnen wie ein Schiebefenster und einklappen wie ein Faltfenster.



Das System zeichnet sich vor allem durch sein hohe Flexibilität und einfache Handhabung aus. Um ein Fenster zur Seite zu schieben reicht es aus, den Rahmen leicht festzuhalten. Jedes Fensterelement verfügt über eine eigene Laufspur und lässt sich dadurch frei positionieren. Ferner sind die Verglasungen an jeder beliebigen Position auf der Laufschiene um 90° nach innen einschwenkbar.



Die Betätigung erfolgt durch das Ausklappen eines Handgriffs und dem leichten Anheben des Fensters. Sind die Elemente als Paket zur Seite geschoben öffnet sich der Balkon vollständig zum Außenraum. Diese Funktion gewährt dem Bewohner nicht nur einen uneingeschränkten Ausblick, sie erleichtert auch die Reinigung.



Alle Verglasungssysteme von Balco bestehen aus einer vorgefertigten Grundkonstruktion aus Aluminium. Je nach Anforderung sind verschiedene Arten von Dächern, Balkonplatten, Entwässerungssystemen, Fronten und Verglasungen frei dazu wählbar. Die Twin-Balkonverglasung verfügt im unteren Bereich über eine feste Brüstung. Das Brüstungsmaterial wird an die Stirnseite der Balkonplatte gesetzt, sodass der Balkon rund 10 cm tiefer wird. Für die Verkleidung kommen verschiedene hochwertige Materialien – wie z. B. Glas oder HPL – in Frage. Die über der Brüstung liegenden Schiebeelemente sind mit Bürstendichtungen ausgestattet, die das Innere des Balkons im geschlossenen Zustand vor dem Eindringen von Schnee oder Regen zuverlässig schützen. Zugleich verhindern die Dichtungen unangenehme Zuglufterscheinungen.



Die Twin-Lösung könne außerdem durch ihr elegantes Design überzeugen, so das Unternehmen. Das Verglasungssystem aus pulverbeschichtetem Aluminium und Glas unterstreiche nicht nur zeitgemäße Fassadenkonzepte im Neubau, es trage ebenso zur optischen Aufwertung von Fassaden im Bestand bei. Schmale Profile und Ansichtsbreiten sorgen dabei für einen verbesserten Tageslichteinfall und größtmögliche Transparenz. Charakteristisch für alle Fronten von Balco sind zudem abgerundete Profile und der Verzicht auf unnötige Blechbeschläge, Blindnieten oder Dichtungen. Damit bleibt der elegante Charakter des Balkonsystems erhalten.