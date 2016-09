01.10.2016 - 17:52 Zwei Milliarden für Straßenbau

Berlin (dpa). – Der Bund gibt ein Investitionspaket mit 2,1 Mrd. Euro für Straßenbauprojekte in zehn Bundesländern frei. Insgesamt geht es um 24 baureife Vorhaben an Autobahnen und Bundesstraßen. "Dort kann nun schnell mit der Umsetzung begonnen werden", sagte Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in Berlin. Das meiste Geld geht mit 740 Mio. Euro nach Nordrhein-Westfalen...