Köln (ABZ). – Mit Betriebsgewichten von1,6 bis 1,8 t umfasst die Reihe speziell für Vermieter das Modell 16C-1 mit konventio-nellem Heck und das erste1,7-t-Modell von JCB als Nullheck-Version. Das neue Modell 18Z-1 wurde entwickelt für wechselnde Anforderungen in unterschiedlichsten Sektoren. Vervollständigt wurde die Reihe nun auf der NordBau mit dem Modell 19C-1 mit konventionellem Heckdesign, laut Hersteller ideal für Kunden, die einen Minibagger mit ultimativer Leistung wollen. Kennzeichen der drei Maschinen ist ein gemeinsames Konstruktionsprinzip, das für verbesserte Langlebigkeit mit robuster Konstruktion und Wartungsfreundlichkeit sorgt, um Ausfallzeiten auf ein Minimum zu reduzieren und die Produktivität für den Kunden zu erhöhen. Die neuen JCB Minibagger wurden laut Hersteller von Grund auf so entwickelt, dass weniger Gesamtbetriebskosten anfallen und die Bedienung erleichtert werde. Bei allen drei Modellen wird das gleiche Laufwerk verwendet. Der abgeschrägte Laufwerksrahmen verhindert, dass sich Material anlagert. Dadurch lässt sich die Maschine einfacher reinigen, was z. B. interessant für die Vermietung ist. Das Modell 16C-1 ist mit festem und ausfahrbarem Fahrwerk verfügbar, in einer Breite von 980 bis 1330 mm. Das überarbeitete Leitraddesign garantiere eine bessere Fahrqualität und verhindere ein Blockieren der Kette in losem Material. Als Standard werden "Short Pitch"-Gummiketten mit kleiner Teilung angeboten. Optional sind für alle drei Modelle Stahlketten erhältlich. Für das überarbeitete Planierschild sind nun zwei Ausführungen erhältlich: Standard-Schwinge oder verlängerte Version. Das Planierschild mit längerer Schwinge bietet mehr Hubhöhe und zusätzliche Stabilität. Darüber hinaus reicht der Löffel bis zum Planierschild heran, sodass man auch Restmaterial sauber aufnehmen kann.