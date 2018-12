Bonn. – Alles wird teurer: Rohstoffe, Gehälter, Energiekosten. Der logische Schluss: Unternehmen aus der Bau(stoff)branche müssen mit ihren Preisen nachziehen, um nicht noch stärker unter Margendruck zu geraten. Doch die wenigsten schaffen es, Preiserhöhungen nachhaltig durchzusetzen. Was die größten Fehler sind und wie es trotzdem gelingt, hier ein Überblick.

Erfolgreiche Preisgestaltung steht niemals still – jedes Unternehmen muss sich früher oder später mit Preiserhöhungen auseinandersetzen. Die meisten tun dies jedoch nicht besonders erfolgreich: Laut einer kürzlich von Simon-Kucher & Partners durchgeführten Umfrage setzen nur 17 % der Unternehmen der Baubranche ihre geplanten Preiserhöhungen erfolgreich um und konnten mind. 80 % der angestrebten Preiserhöhung realisieren. Knapp die Hälfte setzen weniger als 60 % des anvisierten höheren Preises durch. Insgesamt bedeutet dies, dass von einer angekündigten 3 %-Preiserhöhung effektiv nur 1,1 % wirklich erzielt wurden. Lohnt dieses magere Ergebnis den Aufwand von Preisverhandlungen, die Aktivierung des Vertriebs und die Auseinandersetzungen mit Kunden? Mit zehn einfachen Verhaltensregeln gelingt es nicht nur, Risiken zu minimieren, sondern auch, Preiserhöhungen in der geplanten Höhe durchzusetzen.

5 Don’ts: Was Unternehmen in Zukunft ändern müssen

Viele Unternehmen begehen immer wieder die gleichen Fehler, ohne sich dessen bewusst zu sein. Was sie heute nicht richtig machen und in Zukunft ändern sollten:

1. Sich auf nur eine Preiserhöhung im Jahr verlassen: Knapp 60 % der Studienteilnehmer erhöhen ihre Preise nur einmal pro Jahr. Ein Fehler: Dadurch fehlt die Flexibilität, um auf weiter steigende Rohstoffkosten oder Umsatzeinbrüche schnell zu reagieren und so eine drohende Margenerosion zu verhindern. Verhandeln Unternehmen stattdessen zwei oder drei Mal pro Jahr über neue Preise, können sie die Preisdynamik besser an Markt- und Kostenentwicklungen anpassen und teilen so Preisrisiken mit ihren Kunden.

2. Zu schüchtern sein und sich nicht trauen: Kaum 10 % der Unternehmen gaben an, dass sie sich eine Preiserhöhung von mehr als 5 % zutrauen; rund ein Drittel erhöht Preise um weniger als 2 %. Selbst bei erfolgreicher Implementierung kommt bei einer so kleinen Erhöhung netto nichts mehr beim Unternehmen an. Gerade in Zeiten steigender Rohstoffpreise lohnt sich eine so kleine Preiserhöhung faktisch nicht.

3. Nur über Kosten reden, statt über Werte: Knapp 90 % der Studienteilnehmer gaben an, dass sie Preiserhöhungen mit der Weitergabe von Kostensteigerungen begründen. Das mag notwendig sein, aber nicht hinreichend. Vielmehr sollte in der persönlichen Kommunikation der Mehrwert für den Kunden, den ihm Produkte in der Anwendung sowie begleitende Services bringen, im Mittelpunkt stehen.

4. „Dem Markt“ die Schuld geben: Die meisten Unternehmen sind der Meinung, dass externe Faktoren der Grund sind, warum die eigene Preiserhöhungen scheitert: Wettbewerber würden Preise nicht erhöhen oder Kunden Preiserhöhungen nicht akzeptieren. Hier ist eine andere Einstellung gefragt: Unternehmen müssen sich darauf konzentrieren, was sie selbst verändern und bewirken können. Anekdoten über Wettbewerbspreise sind systematisch zu hinterfragen und zu widerlegen und Erfolgsgeschichten von beim Kunden durchgesetzten Preiserhöhungen intern zu kommunizieren und zu „feiern“.

5. Preise ohne Vorbereitung erhöhen: Angst und Zweifel sind die Feinde einer jeden Preiserhöhung. Das Mittel dagegen ist eine gute Vorbereitung. Gemeinsam mit seinem Vertriebsteam muss ein Unternehmen eine überzeugende Argumentation entwickeln und trainieren, um in Verhandlungen optimal aufgestellt zu sein. Dazu gehören triviale Maßnahmen, wie fünf Gründe für die Preiserhöhung für alle Mitarbeiter im Kundenkontakt aufzuschreiben, Fragen- und Antwortkataloge zur Preiserhöhung zu erstellen und das Kundengespräch zu proben.

5 Dos: Nachhaltige Preiserhöhung leicht gemacht