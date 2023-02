Jeweils 500 Euro sollen in diesem und im kommenden Jahr ausgezahlt werden, wie der Zentralverband Deutsches Baugewerbe und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) jetzt mitteilten. Der bereits Ende 2021 abgeschlossene Tarifvertrag mit der IG Bauen-Agrar-Umwelt bleibt unverändert in Kraft und läuft am 31. März 2024 aus.



Teilzeitbeschäftigte erhalten die nunmehr zusätzlich ausgehandelte Sonderzahlung anteilig, und Auszubildende bekommen 300 Euro ebenfalls in zwei Tranchen.



"Mit dem Tarifabschluss haben die Tarifvertragsparteien am Bau erneut unter Beweis gestellt, dass sie zum Wohle der Bauleute und deren Unternehmen akute Herausforderungen sozialpartnerschaftlich lösen", so der HDB.