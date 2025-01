Bremen (ABZ). – 123erfasst präsentiert sich auf der BAU 2025 in München in Halle C3, Stand 322, mit einer neuen Mission: kleine Bauunternehmen umfassend bei der Digitalisierung ihrer kaufmännischen Prozesse zu unterstützen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die neue Baukalkulationsfunktion sowie die Fortsetzung des Freemium-Modells, das einen kostenfreien Einstieg in die digitale Transformation ermöglicht.