"Gemeinsam auf die nächsten 125 Jahre" ist das Motto aus dem Jubiläumsjahr von Kässbohrer. Im Jubiläumsjahr bekam Kässbohrer mehrere Auszeichnungen beim Trailer Innovation Award. Foto: Kässbohrer

Kässbohrer hat nach eigenen Angaben seinen anhaltenden Erfolg gemeinsam mit seinen Kunden fortgesetzt. Er habe deren Bedürfnisse mit einer fokussierten, lokalisierten Organisation in ganz Europa, kompetenter Forschung und Entwicklung, einem ständig wachsenden Kundendienstnetz sowie Finanzierungslösungen mit führenden Leasinggesellschaften erfüllt.

Kässbohrer brachte neue Auflieger für den Stadtverkehr, den Stückgutverkehr, den intermodalen Verkehr, die Bauwirtschaft, die Landwirtschaft und den Flüssigtransport auf den Markt und gewann den zweiten Platz beim Trailer Innovation Award 2023 in der Kategorie "Sicherheit". Kässbohrer hat auch die Digitalisierung seiner Geschäftsabläufe weiter vorangetrieben.

Kässbohrer erfüllt nach eigener Aussage die Bedürfnisse seiner Kunden in mehr als 55 Ländern dank seiner technischen Kompetenz und seines kundenorientierten Einfallsreichtums. Das Unternehmen liefere zusammen mit seinen starken lokalen Teams effiziente, sichere, hochwertige, langlebige und innovative Fahrzeuge für alle Logistikbereiche. Der führende Auflieger von Kässbohrer gehört in den Niederlanden und Schweden zu den Top 3. In Deutschland ist Kässbohrer unter den Top 3 bei Tanks und Silos.

Im Schwertransport ist Kässbohrer nach eigenen Angaben Marktführer bei Tiefbetten in Polen und unter den Top 3 in Frankreich bei Plattformen. Mit seiner starken lokalen Organisation erfüllt Kässbohrer die Bedürfnisse seiner Kunden in Italien mit einer Verdoppelung des Umsatzes und in Spanien mit einer Verdreifachung des Umsatzes.

I˙ffet Türken betonte den Innovationsgeist von Kässbohrer mit 18 neuen Fahrzeugen mit mehr als 50 Innovationen, die der Industrie vorgestellt wurden, darunter neun neue Fahrzeuge, die auf der IAA Transportation 2022 präsentiert wurden. "Kässbohrer präsentierte mit Stolz seine neuesten Innovationen zur Steigerung der Effizienz im intermodalen Verkehr, im Flüssigtransport und im Schwerlasttransport, die den Betrieb seiner Kunden auf die nächste Stufe heben. Neben der Arbeit an den zukünftigen Anforderungen bietet Kässbohrer auch weiterhin Lösungen für den heutigen Transformationsbedarf."

Mit Enginuity will Kässbohrer auch in Zukunft neue Fahrzeuge und Dienstleistungen entwickeln, um die unerfüllten Bedürfnisse seiner Kunden zu befriedigen und gleichzeitig die Ziele der Nachhaltigkeit zu erreichen. Unter dem Motto "Enginuity", der Kombination aus "Engineering" und "Ingenuity", investiert Kässbohrer kontinuierlich in seine Forschung und Entwicklung und entwickelt Produkte und Dienstleistungen, um das Geschäft seiner Kunden in den nächsten 125 Jahren gemeinsam voranzubringen.

Mit seinem breiten Spektrum an Innovationen hat Kässbohrer in allen Kategorien der renommiertesten Trailer Innovation Awards – Aufbau, Fahrwerk, Komponenten, Konzept, Umwelt, Sicherheit und Smart Trailer Innovationen hervorgebracht und insgesamt sechs Auszeichnungen erhalten. Bei den Trailer Innovation Awards 2023 belegte Kässbohrer traditionell den zweiten Platz in der Kategorie Sicherheit mit seiner Integrationsschutzvorrichtung, neben den beiden Nominierungen für die "Augmented Proactive Driving Support" in der Kategorie Konzept und "360 Grad Experience of Digital Twins" in der Kategorie Smart.

Kässbohrer investiert nach eigenen Angaben ständig und entwickelt seine Dienstleistungen weiter, um den Bedürfnissen seiner Kunden in ganz Europa gerecht zu werden. Bei den Kässbohrer-Kundendiensten handelt es sich um geprüfte, kompetente Servicestellen, von denen 97,6 % Wartungs- und Reparaturarbeiten in allen Bereichen des Stückgut-, Schüttgut- und Flüssiggüterverkehrs, des intermodalen Verkehrs sowie des Bau- und Schwerlastverkehrs durchführen können. Im Jahr 2022 umfasste das Netz 668 kompetente Servicestellen.

Im Ersatzteilgeschäft setzt Kässbohrer seine Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung fort. Das Hauptersatzteillager für Nordeuropa in Goch wurde erweitert und umfasst nun 156.000 Teile. Da die individuelle Kundenbetreuung bei Kässbohrer Priorität hat, bearbeiten engagierte Ersatzteilteams alle Anfragen und nutzen dabei auch den aktualisierten EPC (Electronic Parts Catalog).

I˙ffet Türken erläutert die Entwicklungen des EPC: "Da sich das Ersatzteilteam von Kässbohrer persönlich und digital um jede Anfrage kümmert, hat es seinen Elektronischen Teilekatalog mit insgesamt zwölf Erweiterungen auf Grundlage des Feedbacks seiner Kunden verbessert. Dementsprechend hat Kässbohrer im Jahr 2022 seine neue benutzerfreundliche Schnittstelle eingeführt. Zusammen mit der personalisierten Schnittstelle sind die Ersatzteillager in Goch, Ulm und Lyon nahtlos integriert und unsere Teams können die Anfragen unserer Kunden viel effizienter erfüllen. Auch die K-Finance von Kässbohrer, die wettbewerbsfähige Finanzierungsmöglichkeiten für die gesamte Produktpalette bietet, wird 2022 weiterentwickelt. Die bereits bestehende Zusammenarbeit mit BNP Paribas Leasing Solutions in Frankreich und Spanien wird 2022 in Deutschland erweitert. Kässbohrer arbeitet mit EFL in Polen und mit Unicredit in Italien zusammen, um seinen Kunden attraktive Finanzierungslösungen anbieten zu können."

I˙ffet Türken führt weiter aus, wie wichtig effizientere und nachhaltigere Fahrzeuge für die Zukunft sind: "Der Verkehrssektor begrüßt die neue europäische Klimagesetzgebung, die eine Reduzierung der Kohlendioxidemissionen um mindestens 55 Prozent bis 2030 vorsieht, und unsere Branche steht vor einer ehrgeizigen Umstellung, die noch nicht abgeschlossen ist. In dieser Zeit der Umgestaltung des Transportwesens ist Kässbohrer in allen Technologien und Fahrzeugentwicklungen gleichermaßen kompetent, um mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und sie bei ihrem einzigartigen Bedarf an Umstellung zu unterstützen. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Interessenvertretern, Verbänden und Universitäten in einem breiten Ökosystem der Innovation arbeitet Kässbohrer an der Entwicklung der nächsten Generation von Fahrzeugen mit höherer Kapazität, wie zum Beispiel den bereits auf der Straße befindlichen 32-Meter-Kombinationen in Ländern, in denen der Transport zulässig ist, sowie an der Entwicklung des Super Eco Combi, dem für den Innovationspreis nominierten 14,98-Meter-Planenauflieger, der einzigartigen intermodalen Palette sowie an weiteren Investitionen in intelligente Technologien für die zukünftige digitale Integration."