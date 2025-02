Hannover (ABZ). – Das 14. Internationale BUILDAIR-Symposium lädt alle, die sich mit Luftdichtheit von Gebäuden beschäftigen, für den 16. und 17. Mai 2025 nach Hannover ein. Das Symposium ist in enger Kooperation mit dem AIVC organisiert. Das bilinguale Branchenforum will jüngste Informationen aus der Luftdichtheitsplanung und der Messpraxis vorstellen und über aktuelle Diskussionen aus Forschung und Entwicklung berichten. Die Tagung wird von einer Fachausstellung begleitet.

Alle zwei Jahre treffen sich in Hannover Expertinnen und Experten aus aller Welt, um sich über Neues zu informieren, ihr Wissen zu vertiefen und neue Anregungen hinsichtlich Luftdichtheit, Lüftung und Thermografie zu gewinnen. Die Vorträge werden in deutscher oder englischer Sprache gehalten und simultan übersetzt. Zu Beginn des Branchentreffens berichten Vertreter aus unterschiedlichen europäischen Regionen über die Situation in ihren Ländern. Der zweite Tag startet mit einer vom Air Infiltration and Ventilation Centre (AIVC) gestalteten Session, in der länderübergreifende Projekte und Trends vorgestellt werden.

Die sich daran anschließenden Fachvorträge greifen viele hochaktuelle Themen auf. Am ersten Tag steht die Luftdichtheitsplanung im Fokus: Wie sieht das optimale Luftdichtheitskonzept für die Sanierung von Bestandsgebäuden aus? Mehrere Vortragende aus unterschiedlichen Ländern werden über ihre Erfahrungen berichten – nicht immer stimmen Theorie und Praxis überein. Woran liegt das und was können wir daraus lernen?

Was gilt es beim Messen der Luftdichtheit an besonderen Gebäuden wie Krankenhäusern oder Gefrierräumen zu beachten? Wie genau ist die Auswertung der Messwerte? Und gibt es Alternativen? Um diese Fragen dreht sich das Vortragsprogramm am Samstag. Außerdem beinhaltet es neue Ideen zur Dimensionierung von Lüftungsanlagen, zum Aufspüren von Leckagen beziehungsweise zum Bewerten von Wärmebrücken mittels thermografischer und akustischer Methoden. Und auch die allgemein anerkannten Regeln der Technik und ihre Zukunft sollen zur Sprache kommen.

Aktuelles Know-how vermitteln ist die eine Seite, die andere ist, Produkte, Hilfsmittel und Dienstleistungen für eine gute Umsetzung in der Praxis vorzustellen. Deshalb wird das Internationale BUILD-AIR-Symposium von einer Fachausstellung begleitet. Alle Unternehmen der Branche, Anbieter von Luftdichtheits-Produkten, Lüftungsanlagen, Thermografie-Systemen sowie von entsprechenden Dienstleistungen sind eingeladen, sich bei der Fachausstellung zu präsentieren. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.buildair.eu.