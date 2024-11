Der 16-Tonnen Atlas-Bagger zeigt nach Herstellerangaben was mit präziser Hydraulik und Mechanik möglich ist – Sowohl genauer Zugriff als auch exakte getimte Haltekraft bieten beste Arbeitsmöglichkeiten.

Der Atlas 16-Tonnen-Mobilbagger arbeitet laut Hersteller äußerst feinfühlig. Foto: Atlas

Neuburg/Donau (ABZ). – Die Firma Willi Bauer Elektro – Kabelbau aus Neuburg/Donau bietet den Komplettservice im Kabelbau. "Vom Leitungsgraben über den Verteiler bis zum Hausanschluss und dem Sicherungskasten im Haus bauen wir alles aus einer Hand", sagt Willi Bauer, Geschäftsführer in dritter Generation.

Die perfekte Unterstützung hierbei sind die Atlas-Bagger, die Bauer im Einsatz hat. Der neueste, ein 16-Tonnen-Mobilbagger 140 W (neue Bezeichnung ATLAS 155 W) macht das Arbeiten durch seine Kraft und unglaublich präzise Steuerung schnell und sicher. Basis ist der Vierzylinder Deutz Motor mit 115 kW/156,3 PS.

An einen Zweischalengreifer sind abnehmbare Zähne montiert. Dadurch kann man einfach und zerstörungsfrei ausgeschnittene Asphaltplatten aufnehmen. Die präzise Hydraulik des Atlas-Bagger macht Zugriff und Bewegen der Platten ohne Nacharbeit möglich.

Die grenzlastgeregelte Hochleistungs-Kolbenpumpe bewegt mit max. 320 bar eine Fördermenge von 234 l/min. Genügend Kraft, die immer äußerst wirtschaftlich gesteuert wird. Denn nur was tatsächlich Leistungsbedarf ist, wird auch zur Verfügung gestellt. Bedient wird proportional die Greifer- und Greifer-Dreh- Funktion sowie drei weitere Zusatzkreisläufe.

Der 16-Tonner hat einen Schwenkradius von nur 1,98 m. Der Atlas kann also auch auf räumlich engen Baustellen gut genutzt werden. Es gibt kaum Überstand im Straßenverkehr oder nah bei Wohnhäusern. "Der Atlas ist flott unterwegs. Wir lassen ihn oft auf eigenen Rädern von Baustelle zu Baustelle fahren", beschreibt Bauer. Das "mobil" des Baggers hat also wirklich den positiven Effekt, den es haben sollte.

Dabei ist es für den Fahrer in der Kabine angenehm. Dank des niedrigen Chassis kann er gut 360° rundum sehen und wird dabei von Seiten- und Rückfahrkamera entlastet. In der Kabine selbst ist es mit 69 d/B(A) leise und dank Klimaautomatik angenehm temperiert. Die Aufmerksamkeit für die präzisen Arbeiten lässt somit nicht nach, weil die Arbeitsbedingungen nicht anstrengend sind. Wenn längere Strecken für Kabelkanäle ausgehoben werden müssen, ist der Atlas flott dabei aber immer wirtschaftlich. Dafür gibt es drei Arbeitsmodi F 1 (fine), F 2 (eco) und F 3 (Power), die den Kraftstoffverbrauch entsprechend der geforderten Leistung reduzieren.

"Mein Großvater hat vor 50 Jahren mit Atlas-Baggern angefangen. Weil die Qualität und die Zuverlässigkeit damals wie heute stimmen, sind bei uns jetzt neun moderne Atlas-Mobilbagger im Einsatz", sagt Bauer.

Die Firma Elektro-Bauer war und ist ein Familienbetrieb, in dem mit dem Junior bereits die vierte Generation dabei ist. Mit 60 Mitarbeitern allerdings ein großer. Das Besondere ist das Leistungsspektrum, das geboten wird. Leitungsbau in allen Facetten, Verteiler, Hausanschlüsse, Elektroinstallation in Gebäuden und sogar Elektrogeräte bietet die Firma. Eine hohe Einsatzbereitschaft der Maschinen garantiert die eigene Werkstatt.

Immer aber steht mit Kamp&Wöhrer der regionale Atlas-Händler zur Verfügung. 1964 in Gersthofen bei Augsburg gegründet, sind mittlerweile 20 Mitarbeiter für die Kunden da. Sie bieten das ganze Leistungsspektrum für Baumaschinen.