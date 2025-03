Schwerin (dpa). – Das Straßenbauprogramm für das Jahr 2025 in Mecklenburg steht fest. Wie das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit mitteilte, sind Investitionen in Höhe von 174,2 Millionen Euro vorgesehen.

Davon entfallen 116,7 Millionen Euro auf Bundes- und 57,5 Millionen Euro auf Landesstraßen. Betroffen sind vor allem Brückenbauwerke im Land. So sind für den Ersatzneubau der Brücke über die Bahngleise in Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) 14 Millionen Euro und für die Erneuerung der Brücke über die Müritz-Elde-Wasserstraße in Plau (Kreis Ludwigslust-Parchim) 12 Millionen Euro eingestellt.

Ebenfalls im Programm ist der Weiterbau der Ortsumgehung Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) für 33,6 Millionen Euro vorgesehen. Für Radwege an Bundes- und Landesstraßen sind 19,6 Millionen Euro eingeplant. "Die Straße ist und bleibt im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern ein wesentlicher Faktor für die Mobilität der Bürger und eine Basis des wirtschaftlichen Erfolgs", sagte der parteilose Wirtschaftsminister Wolfgang Blank.