1884 E-Busse

Im vergangenen Jahr fuhren nach einer Studie der Unternehmensberatung PwC bereits 1884 Busse mit emissionsfreien, elektrifizierten Antrieben auf den Straßen der Bundesrepublik – 620 mehr als 2021. Das entspreche einem Zuwachs von fast 50 Prozent innerhalb von zwölf Monaten. Rund die Hälfte der E-Busse fährt der Erhebung zufolge in nur drei Bundesländern. Allein in Nordrhein-Westfalen sind demnach 382 Busse mit elektrifiziertem Antrieb unterwegs, weitere 292 in Hessen und noch einmal 228 in Hamburg. Auf den folgenden Plätzen rangieren der Studie zufolge Niedersachsen (193), Bayern (156), Berlin (149), Schleswig-Holstein (140) und Baden-Württemberg (119). Zum Vergleich: Insgesamt sind laut Statistischem Bundesamt über 75000 Busse in Deutschland registriert.

