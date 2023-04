Karlsruhe (ABZ). – Die Einsparung von CO2-Emissionen und der Schutz wertvoller Ressourcen sind in der Betonbaubranche heute wichtiger denn je. Dabei gewinnen das Recycling von Beton und die Wiederverwendung ganzer Betonbauteile eine immer größere Bedeutung, wie die InformationsZentrum Beton GmbH betont.

Beim 19. Symposium "Baustoffe und Bauwerkserhaltung", das das Unternehmen kürzlich in Karlsruhe abgehalten hat, setzten sich die knapp 190 Teilnehmer mit diesen Aspekten tiefergehend auseinander. Unter dem Titel "Recycling, Re-Use und Ressourcenschonung" stellten die Referierenden aus Forschung, Praxis und öffentlicher Hand verschiedenste Möglichkeiten vor, wie Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung durch das "Bauen mit Beton im Kreislauf" gezielt erreicht werden können.

Die Veranstaltung begann mit einer Einführung seitens des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) sowie des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg. Nach einem Überblick über die Ziele der Zementindustrie präsentierten Vertreter aus Forschung und Praxis, welche Möglichkeiten bereits bestehen, Betonbrechsande und weitere Rezyklate in großem Maßstab für die Herstellung von Beton zu verwenden. Dabei gingen sie sowohl auf technologische als auch normative Herausforderungen und Lösungen in Deutschland sowie der Schweiz ein. Darauf aufbauend wurden verschiedenste Bauwerke vorgestellt, welche als Beispiele für einen ressourcenschonenden Umbau und das Urban Mining-Konzept dienen.

Abschließend wurde anhand der Digitalisierung aufgezeigt, wie eine Vernetzung der am Bau Beteiligten noch effizienter gestaltet werden kann. Das Symposium "Baustoffe und Bauwerkserhaltung" findet jährlich als Kooperation des InformationsZentrum Beton, des Verbands Deutscher Betoningenieure e. V. sowie des Karlsruher Instituts für Technologie statt und stand in diesem Jahr erstmalig unter der Schirmherrschaft des Baden-Württembergischen Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Das Symposium richtet sich an Ingenieure, Architekten und Fachfirmen sowie Bauherren, Behörden und Bauwerksbetreiber sowie alle, die sich für aktuelle Fragestellungen rund um den Betonbau interessieren. Die nächste Ausgabe folgt im März 2024.