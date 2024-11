Teistungen (ABZ). – Erlus feierte kürzlich das 20-jährige Bestehen seines Standorts in Teistungen, Thüringen. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie überreichte Jörg Penzel vom IHK-Regionalbüro Heilbad Heiligenstadt eine Urkunde an Erlus, um die erfolgreichen unternehmerischen Leistungen in der Region zu würdigen.