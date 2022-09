Der 23. Karrieretag bei der Trumpf-Gruppe lockte 650 Kandidaten und 50 Unternehmen nach Ditzingen. Foto: Trumpf

Klingenberg am Main (ABZ). – Die Inhaber und Top-Entscheider Deutschlands führender Familienunternehmen treffen sich am 25. November 2022 bei der WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG in Klingenberg am Main zum 28. Karrieretag Familienunternehmen.

Teilnehmer können sich dort mit dem Spitzenpersonal über konkrete Stellenangebote, internationale Einsatzmöglichkeiten und individuelle Karriereperspektiven unterhalten. Bekannte Familienunternehmen wie Haribo, Hilti oder Viessmann gehen hier ebenso auf die Suche nach Führungsnachwuchs wie "Hidden Champions" und Weltmarktführer wie Aco, Freudenberg oder Orafol.

In einem sehr persönlichen Rahmen können im verbindlichen Gespräch mit den Firmenvertretern individuelle Karrierepfade entwickelt werden. Gegenüber anonymen Publikumsgesellschaften weisen Familienunternehmen in der Regel deutlich flachere Hierarchiestrukturen, eine höhere Eigenverantwortung der Mitarbeitern sowie eine stärker ausgeprägte Corporate Social Responsibility auf.

Angesprochen werden Absolventen, Young Professionals und Professionals aller Fachrichtungen, insbesondere Ingenieure, Informatiker und Wirtschaftswissenschaftler. Die Plätze sind begrenzt, Bewerbungsschluss ist der 17. Oktober 2022.