Duisburg (ABZ). – Geschäftsführer Jürgen Lichte steht mit dem Team der Lichte GmbH seit mehr als 30 Jahren seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite – Flexibilität und Zuverlässigkeit waren dabei stets oberstes Gebot. In den vergangenen drei Jahrzehnten konnte das Duisburger Unternehmen viele Großprojekte in den Bereichen Mobilraum-Hallen-Montagen sowie den "alltäglichen" Geschäftsbereichen Transport, Ladekranarbeit und Mobilraumvermietung an Land ziehen und mit Erfolg abschließen.



Ziel der Lichte GmbH sei schon immer gewesen, sich in allen Bereichen zu steigern, zu verbessern und weiter zu entwickeln, so das Unternehmen. Das heißt natürlich auch, mit der Zeit zu gehen. "Das Fachpersonal der Lichte GmbH wird regelmäßig geschult und ist in allen Bereichen stets auf dem neusten Stand. Regelmäßige Kran-, Stapler- und Sicherheitsschulungen unserer Mitarbeiter waren auch schon vor der DIN ISO und SCC Zertifizierung im Jahr 2009 selbstverständlich. Alle Fahrer und Monteure verfügen über einen Sicherheitspass in dem alle Schulungen und Untersuchungen festgehalten werden", sagt der Geschäftsführer Jürgen Lichte.



Von den zahlreichen Projekten im Bereich Mobilraum und Montage ist ein aktuelles Projekt besonders erwähnenswert. Für eine Baustoffverwertung aus dem Borkener Raum wurde im September dieses Jahres eine zweigeschossige Mobilraumanlage mit Attika und Treppe geliefert und montiert. Im Erdgeschoss befinden sich die Dusch-WC- u. Sozialräume, im Obergeschoss wird der Wiege- und Kontrollraum für die Lkw-Waage untergebracht. Das Besondere ist die Treppenkonstruktion. Durch ein Hochpodest haben die Mitarbeiter die Möglichkeit von oben die Mulden der Lkw zu kontrollieren.



Die Lichte GmbH vermietet nicht nur Mobilraum, sondern bietet auch passende Lösungen zum Kauf an. Durch eine kompetente Beratung im Vorfeld über die Vor-, Entwurfs- und Ausführungsplanung bis hin zum anschließenden Service, das Team der Lichte GmbH kümmert sich um alles nach dem Motto "Alles aus einer Hand" auf Wunsch auch um die Bauantragsplanung.