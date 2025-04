Greven ABZ). – Bei der Übergabe eines Teleskopstaplers Magni RTH8.46 an das Fuhrunternehmen Felbermayr konnte Alexander Reisch, Geschäftsführer der Magni Deutschland GmbH, gleich einen weiteren Großauftrag entgegennehmen, wie der Hersteller mitteilt.

Michael Maier-Bauer (Felbermayr, v.l.), Alexander Reisch (Geschäftsführer von Magni Deutschland) und Robert Bauer (Bereichsleitung Arbeitsbühnen- und Staplervermietung bei Felbermayr). Foto: Magni

Demnach erweitert Felbermayr seine Mietflotte im laufenden Geschäftsjahr um mehr als 300 Magni-Geräte: 60 neue Teleskopstapler und 250 Arbeitsbühnen sollen erworben werden..

In dem Paket seien eine Vielzahl geländegängiger Spezialscherenbühnen mit Arbeitshöhen von bis zu 32 Metern enthalten..

Die Großbestellung beinhaltet laut Magni auch eine große Anzahl Scherenbühnen aus der neuen AC+ Reihe, die im Vergleich zu den Vorgängermodellen eine erhöhte Leistungsstärke und langlebigere Lithiumbatterien aufweisen sollen. Mittels eines Eigengewichts-Energierückgewinnungssystems sollen sie außerdem während des Absenkens der Plattform aus dem Hydrauliköl Energie zurückzugewinnen. Diese steht daraufhin zum Aufladen der Batterie zur Verfügung.

Weitere Neuerungen der Bühnen sind nach Darstellung von Magni ein Hochleistungs-Pumpensystem, bei dem alle wichtigen Hydraulikkomponenten mit nur einer Hydraulikölleitung verbunden werden, ein neues Bedienpult mit vergrößertem Display sowie hochfeste und verschleißarme neuen Reifen.

Robert Bauer, Bereichsleitung Felbermayr Arbeitsbühnen- und Staplervermietung, sagte: "In diesem Jahr haben wir wieder in das gesamte Portfolio von Magni investiert. Neben der Leistungsstärke der Maschinen, der einfachen Bedienbarkeit und Wartung gerade für den Mietparkkunden überzeugt uns Magni immer wieder mit schnellem und zuverlässigem Support." Felbermayr hatte seine umfangreiche Mietflotte nach Angaben des Herstellers schon 2021 und 2023 mit verschiedenen Magni-Maschinen bestückt, darunter Scheren-, Gelenk- und Teleskopbühnen sowie Teleskopstapler in unterschiedlichen Leistungsklassen.