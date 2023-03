Haren (ABZ). – Speziell für die Nutzung von 3,5-Tonnen-Anhängern auf Bauhöfen, Autobahnmeistereien und bei der Grünpflege bietet Gerdes Fahrzeugbau das Volumenmodell GRBA 3,5 HS an.

9,2 m³ Volumenaufbau mit schwenkbaren Dachklappen. Foto: Gerdes Fahrzeugbau

Mit einem DUAL-Verschluss lassen sich manuell die schwenkbaren Dachklappen zur Ladungssicherung verriegeln und während der Fahrt im geöffneten Zustand seitlich arretieren. Die Hecktür ist geteilt ausgeführt, einmal als Pendelvariante und dann als 100° schwenkbare Heckklappe.

Dadurch ist die Beladung des 9,2 m³ fassenden Aufbaus laut Hersteller komfortabel gelöst. Ein leichter Ladekran mit Greifer auf der Zugdeichsel montiert, erweitert optional die Anwendung. Erstmalig wird laut Gerdes Fahrzeugbau ein Be- und Entladen durch ein elektrisch angetriebenes Rollband für ein stark vereinfachtes und ergonomisch sicheres Handling möglich. Das elektrisch angetriebene Transportband zieht das Ladegut auf dem Rollband, ausreichend für Zuladungen von 3,5 t, per Knopfdruck zum Heck und erlaubt eine bedarfsgerechte Entladung in Portionen.

Jegliche Schüttgüter, wie Split, Mutterboden oder Füllsand, vor allem in Gebäuden von maximal 2 m Durchfahrtshöhe, lassen sich so nach Angaben des Herstellers komfortabel anliefern. Aber auch die Rückführung von Grün- oder Astschnitt sei einfach durch das Rollband, vor allem die Entladung auf der Deponie.